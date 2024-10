Serie A2 maschile. L’Atlante Grosseto oggi debutta in campionato. Se la dovrà vedere con i Grifoni di Spello

L’Atlante Grosseto, dopo un precampionato importante, è pronto a fare sul serio. Oggi infatti parte il torneo di calcio a 5 di serie A2 dove i grossetani, ripescati in estate dopo la retrocessione, sperano di ben figurare. Inizia sul campo del Scd Grifoni l’avventura dei grossetani allenati da mister Olanda. La formazione umbra ospiterà al palasport d Spello i grossetani alle 17.30. I Grifoni debuttano nel campionato di serie A2. Si alza l’asticella della categoria e per molti dei giocatori spellani, oltre che per la stessa società, sarà la prima volta. Atlante che in estate ha rivoluzionato molto, partendo dallo staff tecnico – totalmente rinnovato – ed arrivando all’innesto di giocatori importanti come Toni Jodas Vives, Andrea Telesca, Luigi Polino, Mattia Galletti, Sebastian Vasile.