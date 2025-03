Serie b. Amaranto in campo con la Res Women per il riscatto finale

L’Arezzo femminile vuole archiviare la sconfitta dell’ultimo turno contro il Cesena al Comunale, che ha interrotto una striscia di successi consecutivi. Oggi, sul campo della Res Women, è l’occasione per farlo: la compagine romana, con 26 punti, è sestultima in classifica a +6 dalla zona retrocessione ed è reduce dal pesante 5-0 subìto dal Parma in trasferta. Le padrone di casa hanno fame di punti, ma la squadra di Ilaria Leoni ci tiene a far bene in questo finale di stagione, anche per mettere le basi verso la prossima. Archiviato il discorso salvezza e troppo lontana la zona promozione, l’Acf Arezzo può scendere in campo con la mente sgombra e la giusta serenità. Il campionato, comunque, è ancora lungo, visto che dopo la sfida odierna mancheranno ancora sei turni. Remi in barca non sono ammessi. Oggi il calcio d’inizio è in programma alle ore 15 alo stadio Raimondo Vianello di via Norma a Roma.

La partita è visibile in streaming online su Vivo Azzurro Tv. In settimana, intanto, le pulcine amaranto Under 10 guidate da Nicola Aretini e dalle calciatrici della prima squadra Tuteri e Blasoni hanno ottenuto la loro prima storica vittoria contro una squadra maschile contro l’Olmoponte Santa Firmina.