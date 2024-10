Serie B Carrarese al lavoro. Ma non allo stadio dei Marmi

Niente stadio dei Marmi per la Carrarese anche per questa settimana. Mister Calabro sperava di poter tornare a lavorare in casa alla ripresa degli allenamenti ma quest’oggi la squadra sarà ancora a Montignoso mentre giovedì sarà ospite del Seravezza. Al gruppo azzurro lunedì scorso ha detto addio Raffaele Cartano, mai impiegato in stagione, che ha firmato la risoluzione consensuale per accasarsi immediatamente dopo alla Lucchese. La rosa apuana rimane ugualmente extra large con una trentina di tesserati, alcuni dei quali sin qui mai visti in campo. Sul fronte infortunati è ormai quasi pronto il difensore Hermannsson che già in questi giorni potrebbe tornare in gruppo. Il mister Antonio Calabro durante questa pausa si è recato nel capoluogo siciliano per ricevere un premio da Conference403 nel corso della Palermo Football Conference per la promozione conquistata in Serie B.

Due giocatori azzurri, segnatamente Nicolas Schiavi e Niccolò Belloni, hanno partecipato, invece, ad un incontro con gli studenti della scuola “Ceccardo Roccatagliata Ceccardi“ di Luni nell’ambito di un’iniziativa volta a promuovere l’attività sportiva come opportunità per la crescita personale e sociale dei ragazzi.

Per il match interno contro il Mantova di domenica 20 ottobre la prevendita per il momento non è ancora partita perché si sta ancora aspettando di capire se la sfida si potrò giocare allo stadio dei Marmi o se la società marmifera sarà ancora costretta a “emigrare“ all’Arena Garibaldi di Pisa. Una decisione in merito andrà sicuramente presa al più tardi ad inizio della prossima settimana. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo da parte dell’amministrazione comunale di Carrara che non è stata certo agevolata dal meteo avverso degli ultimi giorni che ha portato inevitabilmente ad un rallentamento dei lavori e di conseguenza della tabella di marcia prevista.