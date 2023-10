SERIE B: con la mattagnanese finisce 3-3. L’Italgronda pareggia nel primo derby

Finisce con un pareggio la prima trasferta stagionale dell’Italgronda Futsal Prato che, al tempo stesso, è stata anche il derby numero. A Borgo San Lorenzo la squadra allenata da Massimo Zudetich ha impattato 3-3 contro i padroni di casa della Mattagnanese e dopo due giornate resta dunque ancora imbattuta. Sono stati Patetta con una doppietta e Di Maso a segnare le reti per l’Italgronda che in questa partita si è schierata con la seguente formazione: Laino, Di Maso, Pires, Patetta, El Gallaf, Balestri, Truschi, Pacini, Votano, Montorzi, D’Amico e Di Maria. Da segnalare il debutto del brasiliano Pires, che aveva saltato la gara d’esordio per infortunio. La classifica del girone C di serie B è guidata dalle sole due squadre a punteggio pieno, Boca Livorno e Vigor Fucecchio, seguite a due lunghezze proprio dall’Italgronda Futsal Prato, rimasta da sola a quota 4 punti. I pratesi torneranno in campo sabato in casa contro i liguri del Levante.

M. M.