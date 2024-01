Serie b femminile. Academy con il Brescia per tornare a vincere

Tornano sul terreno amico con un solo obiettivo le ragazze della San Marino Academy che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) ad Acquaviva se la vedranno con il Brescia. Missione non impossibile per la squadra di mister Venturi (anche se le lombarde hanno raccolto sin qui più del doppio dei punti delle titane) che in questo 2024 ancora non hanno pronunciato la parola vittoria e ora puntano a cambiare rotta per risalire qualche posizione in classifica.

Serie B femminile (14ª giornata): Bologna-Hellas Verona, Cesena-Arezzo, Genoa-Freedom, Lazio-Ravenna, Pavia-Ternana, San Marino Academy-Brescia, Tavagnacco-Res Roma, Chievo-Parma.

Classifica: Ternana, Parma, Lazio 34; Cesena 31; Hellas Verona, Genoa 24; Chievo 20; Brescia 18; Arezzo 17; Bologna, Res Roma 14; Pavia 12; San Marino Academy, Freedom 9; Tavagnacco 4; Ravenna 1.