Serie B femminile. Amaranto battute, decide il rigore del Cesena

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dell’Arezzo calcio femminile, che contro il Cesena al Comunale esce sconfitta con il minimo scarto. La squadra romagnola si conferma bestia nera delle amaranto e conquista l’intera posta grazie a un calcio di rigore assegnato alle ospiti per un fallo di mano in area di Zito e trasformato da Tironi alla mezz’ora. L’episodio decisivo ha spezzato l’equilibrio di una gara che le romagnole avevano approcciato meglio, come dimostra la traversa colpita dalla stessa Tironi.

Dopo il gol subìto, la squadra di Leoni prova a reagire con un colpo di testa di Carcassi parato però da Serafino. Il Cesena sfiora ancora il gol prima dell’intervallo con Petrova e Casadei. In avvio di ripresa per l’Arezzo entra Taddei, reduce dall’esperienza nel torneo di Viareggio femminile con il Milan, che si rende subito pericolosa ma la sua conclusione trova solo l’esterno della rete al 49’. All’ora di gioco è Blasoni a cercare il gol con una punizione dalla distanza, ma la sfera termina alta.

Il forcing delle amaranto aumenta d’intensità e troverebbe anche il pareggio al 73’ con un colpo di testa di Taddei, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nei minuti finali l’Acf Arezzo prova ad agguantare il pari con la forza della disperazione: Prinzivalli e Licco vanno al tiro a tempo quasi scaduto ma non c’è nulla da fare. Domenica c’è l’occasione del riscatto sul campo della Res Women, in piena lotta per evitare la retrocessione.