Serie B femminile. La capolista Lazio scala il Titano

La ripresa porta in dote alla San Marino Academy uno dei test più probanti dell’intero campionato, se non il più probante in assoluto. Oggi sarà la Lazio, capolista assieme alla Ternana, a salire ad Acquaviva (alle 14.30). Le tappe di avvicinamento a questa sfida sono state all’insegna del lavoro e dello studio pressochè costanti, festività a parte. Al gruppo si sono aggiunte tre pedine – Nicolini, Peare e Carrer – che torneranno molto utili nella caccia alla salvezza. I tre punti di Cuneo hanno dato una spinta importante. Ma la strada resta lunga.

Serie B femminile (12ª giornata): Tavagnacco-Freedom, Bologna-Ravenna, Cesena-Ternana, Genoa-Parma, Chievo-Hellas Verona, Pavia-Arezzo, Res Roma-Brescia, San Marino Academy-Lazio.

Classifica: Ternana, Lazio 30; Parma, Cesena 28; Genoa 21; Hellas Verona 20; Chievo 16; Brescia 15; Pavia 12; Arezzo, Bologna, Res Roma 11; San Marino Academy 9; Freedom 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1.