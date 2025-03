Serie B femminile. L’Academy non riesce a fare punti tra le mura amiche: vince la Res

Una buona partenza, poi il ko in otto minuti nella ripresa. Non dà continuità alla vittoria di Pavia e non riesce a sfatare il tabù Acquaviva la San Marino Academy che lascia tutto alla Res Roma (2-0). La squalifica di Ventura impone l’unico cambio di formazione rispetto alla trasferta vincente di Pavia. Viene scelta Larocca, di rientro dopo qualche gara, e viene posizionata larga nella difesa a quattro. Quest’ultima è un’altra delle conferme rispetto al turno precedente, mentre cambia l’assetto di centrocampo. Si rivede la trequartista (Giuliani), mentre Battaglioli si accentra di qualche metro, passando alla posizione di mezzala. La partenza delle biancazzurre è con il piede sull’acceleratore, ma niente gol del vantaggio. Cosa che riesce decisamente meglio alla formazione laziale a inizio ripresa. Passati sette minuti le ospiti mettono la freccia con Montesi. Che si ripete appena otto minuti dopo. Una sconfitta che inchioda le biancazzurre a quota 17 in classifica, a +4 dal Pavia penultimo della classe e a -3 dall’Orobica Bergamo quart’ultima. Le ragazze del Titano torneranno in campo domenica 23 marzo, sempre davanti al pubblico amico, per affrontare i novanta minuti contro il Brescia. E in palio ci saranno altri tre punti pesantissimi.

San Marino Academy: Montanari; Larocca (88’ Fancellu), Weithofer, Magni, Peare; Bertolotti, Marchetti (78’ Pirini), Battaglioli (67’ Galli); Giuliani; Poli, Tamburini (67’ Crocioni). A disp.: Limardi, Congia, Gardel, Gallina, Miotto. All.: Bragantini. Res Roma: Zaghini; Simeone, Fracas, Varriale; Clemente (70’ Verrino), Pezzi (65’ S. Boldrini), Ikeguchi, A. Boldrini (65’ Iannazzo), Pezzotti; Montesi (81’ Massimi), Palombi (70’ Nash). A disp.: Maurilli, Marino, G. Novelli, S. Novelli. All.: Ruggeri.

Serie B femminile (21ª giornata): Arezzo-Pavia 2-0, Freedom Cuneo-Lumezzane 1-1, Genoa-Brescia 3-0, Chievo-Ternana 1-1, Orobica Bergamo-Hellas Verona 0-1, Parma-Bologna 2-2, San Marino Academy-Res Roma 0-2, Vis Mediterranea-Cesena (rinviata).

Classifica: Ternana 54; Parma 52; Genoa 47; Bologna 42; Lumezzane 38; Chievo 32; Cesena, Brescia, Freedom Cuneo 29; Arezzo 28; Res Roma 25; Hellas Verona 22; Orobica Bergamo 20; San Marino Academy 17; Pavia 13; Vis Mediterranea 2.