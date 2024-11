Serie b femminile. L’Academy riparte dal ’Rigamonti’

Dopo due settimane senza impegni ufficiali, ma con tanto lavoro in allenamento, la San Marino Academy riparte dal ’Rigamonti’ (calcio d’inizio alle 14.30) per i novanta minuti contro il Brescia. Le titane hanno voglia di sono pronte a riprendere il cancellare lo 0-4 pre-sosta e di rimettere in mostra le qualità che avevano permesso loro, ad esempio, di espugnare il campo della Res Roma. L’occasione è buona anche per tenersi alle spalle una diretta concorrente.

Serie B femminile (8ª giornata): Ternana-Hellas Verona, Bologna-Freedom, Brescia-San Marino Academy, Cesena-Arezzo, Chievo-Genoa, Lumezzane-Vis Mediterranea, Pavia-Orobica Bergamo, Res Roma-Parma.

Classifica: Parma, Ternana 21; Freedom 18; Genoa, Bologna 15; Arezzo 10; Chievo, Cesena, Res Roma 9; Hellas Verona, Lumezzane, San Marino Academy, Orobica Bergamo 7; Brescia 6; Pavia 4; Vis Mediterranea 0.