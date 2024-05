Serie B femminile. L’Academy saluta il campionato e anche il capitano Menin

Più che per il risultato della gara di fine stagione contro la Ternana, capace di vincere contro la San Marino Academy per 3-1, blindare il secondo posto e quindi iscriversi ufficialmente allo spareggio promozione per la serie A, l’ultima di campionato rimarrà impressa nei ricordi di tutti per quel che è avvenuto al minuto 70’: mister Venturi richiama in panchina Yesica Menin e il capitano riceve un saluto ed un omaggio trasversale: della società, del pubblico, delle compagne e anche delle avversarie. Non solo lettura e la diffusione, tramite gli altoparlanti di Acquaviva, di un testo che ripercorreva le tappe salienti, e storiche, dei suoi 11 anni e mezzo in biancoazzurro. Non solo il lungo applauso dei sostenitori di casa e di quelli ospiti, ma soprattutto il ‘pasillo de honor’ tributatole dalle compagne di squadra e dalle giocatrici della Ternana, allineate su due file per accompagnare, si potrebbe dire incorniciare, l’uscita dal campo del capitano biancazzurro nella sua ultima apparizione come calciatrice, annunciata sui social e tradotta in via di fatto nell’ultima stagionale. Yesica Menin ha scritto un numero impressionante di pagine di storia della San Marino Academy e del calcio femminile sammarinese in generale. Ha messo la firma sulle prime vittorie delle biancazzurre in serie B e in serie A. È stata la prima a segnare nella massima categoria del calcio femminile. È stata un esempio per tante compagne. Speciale ed emozionante il giorno del saluto. Poi c’è la gara, quei novanta minuti contro la seconda della classe nei quali le titane non sono riuscite ad opporre resistenza. San Marino: Limardi; Manzetti, Gardel, Prinzivalli (77’ Montalti); Ladu, Giuliani (77’ Bonnín), Brambilla, Puglisi (70’ Buonamassa), Peare; Menin (70’ Tamburini), Barbieri (87’ Cuciniello). A disp.: Montanari, Bertolotti, Mariotti, Pirini. All.: Venturi.

Serie B femminile (30ª giornata): Bologna-Arezzo 3-3, Cesena-Hellas Verona 3-1, Genoa-Res Roma 1-2, Lazio-Parma 1-1, Pavia-Brescia 1-6, San Marino Academy-Ternana 1-3, Tavagnacco-Ravenna 1-3, Chievo-Freedom 2-1. Classifica: Lazio 79; Ternana 76; Parma 71; Cesena 69; Chievo 53; Hellas Verona 52; Genoa 42; Bologna 39; Brescia 37; Arezzo 36; Res Roma 35; San Marino Academy 30; Freedom 28; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 7.