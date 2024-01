Serie B femminile. L’Academy si fa rimontare dalla Lazio prima della classe

La prima gara del 2024, quella tra Academy e Lazio, è davvero sui generis. La pioggia sul campo della San Marino Academy, rende il terreno un autentico acquitrino, che impedisce giocate di fino e nel complesso qualsiasi tentativo di sviluppare una manovra fluida. Sono preferibili, e preferiti, i lunghi lanci in avanti, nella speranza che i rimbalzi fasulli o le brusche frenate del pallone possano mettere in difficoltà le difese. La San Marino Academy, rispetto alla Lazio,

impiega meno tempo per adeguarsi a queste condizioni estreme. Le titane approcciano la gara senza fioretto ma con tanta, tantissima sciabola, atteggiamento che consente loro di passare in vantaggio con Barbieri e anzi di ‘rischiare’ addirittura il 2-0, prima che la capolista si adegui a sua volta e riesca a costruire la propria rimonta sfruttando i minuti finali del primo tempo (solito tabù delle titane) e poi un piazzato nel primo quarto d’ora della ripresa. Mister Venturi dà subito fiducia a Shauna Peare, schierata a sinistra della difesa a quattro. Chance da titolare anche per Tamburini, larga nel tridente così come, dall’altra parte, Bonnín. Al centro dell’attacco c’è Barbieri, con la fascia da capitano al braccio vista l’assenza di Menin. Eriksen e Baltrip Reyes le giocatrici della Lazio che mettono in atto la rimonta (2-1 per la Lazio il finale). La Lazio centra così la quarta vittoria di fila e si mantiene in vetta con la Ternana, in attesa dello scontro diretto della prossima giornata. Le titane invece si tengono stretto l’atteggiamento, da cui dovranno ripartire nella caccia ad un risultato importante in casa dell’Hellas Verona. San Marino Academy: Limardi; Ladu (76’ Montalti), Gardel, Manzetti, Peare; Puglisi (65’ Montanari), Brambilla, Giuliani; Bonnín (59’ Pirini), Barbieri, Tamburini (76’ Bertolotti). A disp.: Modesti, Sardo, Mariotti, Prinzivalli, Carlini. All.: Venturi.

Serie B femminile (12ª giornata): Tavagnacco-Freedom 1-2, Bologna-Ravenna 4-1, Cesena-Ternana 1-2, Genoa-Parma 0-2, Chievo-Hellas Verona 1-1, Pavia-Arezzo 2-5, Res Roma-Brescia 3-1, San Marino Academy-Lazio 1-2.

Classifica: Ternana, Lazio 33; Parma 31; Cesena 28; Hellas Verona, Genoa 21; Chievo 17; Brescia 15; Arezzo, Bologna, Res Roma 14; Pavia 12; San Marino Academy, Freedom 9; Tavagnacco 4; Res Roma 1.