Serie B femminile, le amaranto passano in casa del San Marino. L’Arezzo riparte con il sorriso. Tre punti con una super Lorieri

SAN MARINO

2

ACF AREZZO

4

SAN MARINO ACADEMY: Limardi, Peare, Congia, Gardel, Bertolotti, Poli, Marchetti, Tamburini, Weithofer, Giuliani, La Rocca.

All. Simone Bragantini.

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco (83’ Lunghi), Carcassi (68’ Taddei), Barsali (55’ Corazzi), Zito, Lorieri (83’ Hervieux), Toomey, Martino, Fortunati (45’ Prinzivalli), Razzolini.

All. Ilaria Leoni.

Reti: 26’ Tamburini, 29’ Carcassi, 34’ Lorieri, 39’ Tamburini, 51’ Lorieri, 54’ Razzolini.

SAN MARINO - L’Arezzo torna da San Marino con i primi tre punti del 2025. La partita vede le amaranto partire all’attacco, alla ricerca dell’episodio giusto, del gol per indirizzare l’incontro. Razzolini e compagne però sono imprecise e sfortunate. Il San Marino allora prova a prendere coraggio e a rendersi pericoloso a sua volta ma senza esito, anche su calcio piazzato. Al 26’ però le locali passano. Tamburini va al tiro: la palla si stampa sulla traversa, e sbatte sulla linea di porta. La sfera di gioco sembra tornare in gioco, ma sbatte sulla schiena di Bartalini e finenbdo in rete. La risposta dell’Arezzo non si fa attendere. Al 29’ Carcassi dal limite ci prova a trova il gol del pari. Insistono adesso le amaranto alla ricerca del vantaggio. Al 34’ da un calcio d’angolo Lorieri mette la palla in mezzo per Carcassi che impegna Limardi. La palla rimane lì si crea una mischia che Lorieri riesce a risolvere per il meglio siglando la rete che vale il sorpasso. Il San Marino replica subito: al 39’ Tamburini con una conclusione precisa trova il 2-2 con il quale le due formazioni vanno al riposo.

L’Arezzo rientra in campo deciso come non mai a portare a casa i tre punti e così nelle battute iniziali trova il sorpasso. Lorieri direttamente da calcio d’angolo trova il gol e la doppietta personale. Il San Marino accusa il colpo, le amaranto capiscono che è il momento di spingere e così al 54’ Razzolini chiude i giochi. Carcassi mette in area l’ennesima palla della partita e trova la testa di Razzolini che insacca. La partita scorre via con l’Arezzo che controlla e prova anche ad allungare il divario. Le ragazze di Ilaria Leoni riprendono quindi il cammino nel miglior modo possibile, salendo al settimo posto in classifica. Nel prossimo turno per le amaranto ecco l’impegno interno contro il Genoa secondo, a quattro punti dalle due capoliste Parma e Ternana.