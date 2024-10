Serie B femminile, le amaranto in trasferta. Arezzo in campo a Pavia. Leoni cerca l’allungo

di Andrea Lorentini

AREZZO

Dare continuità: con questo obiettivo l’Arezzo femminile sarà di scena oggi a Pavia (fischio d’inizio ore 15) per la sesta giornata del campionato cadetto Le amaranto di Ilaria Leoni, reduci dal successo interno contro l’Orobica per 3-0, stanno disputando un ottimo avvio di stagione grazie a tre successi in cinque partite, e vogliono conquistare altri tre punti per consolidare il piazzamento in classifica. L’occasione è ghiotta contro la formazione lombarda, attualmente penultima in classifica con un solo punto, conquistato peraltro nell’ultimo turno sul campo del San Marino. In casa aretina c’è la consapevolezza di poter raggungere un altro risultato pieno anche se servirà la massima attenzione e concentrazione. Numeri alla mano, questo è il miglior avvio di campionato delle amaranto dal ritorno in serie B. Mai, infatti, la squadra del presidente Anselmi aveva conquistato 10 punti nelle prime 5 giornate. Segnale tangibile di una crescita costante del gruppo, dell’ottimo lavoro dell’allenatrice Leoni e di alcune giocatrici in stato di grazia, vedi Fracas.

Nonostante l’organico sia cambiato molto in estate e ringiovanito, i risultati non sono tardati da arrivare. Le tre vittorie ottenute fin qui sono arrivate all’esordio con l’Hellas (3-1), sul campo della Vis Mediterranea (0-1) e, appunto, nell’ultimo turno con l’Orobica (3-0). Tornando all’attualità, la sfida odierna evoca ricordi positivi: lo scorso maggio una rete di capitan Razzolini regalò la salvezza aritmetica alle ragazze di Leoni. Mentre l’ultimo Pavia-Arezzo, giocato in terra lombarda, terminò con un netto 5-2 a favore dell’Acf. In gol andarono Razzolini, Nocchi e uno scatenata Diaz, autrice di una tripletta. Le ragazze aretine si affidano, dunque, anche alla cabala per restare nelle posizioni medio alte della classifica e proseguire in questo avvio che, sconfitta con il Bologna a parte, le ha sempre viste disputare prestazioni convincenti.