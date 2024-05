Serie b femminile. Le ragazze di Leoni in campo a Bologna. Ultima di campionato per le citte

Ultima giornata di campionato per le amaranto. L’Arezzo femminile domenica sarà di scena a Bologna per quella che di fatto è una vera e propria passerella di fine stagione. Razzolini e compagne hanno infatti blindato la permanenza in categoria con largo anticipo e domani affronteranno una formazione che non ha altro da chiedere a questo torneo. Unica motivazione quella delle amaranto di poter eventualmente raggiungere a quota 38 punti, con un successo, proprio le rossoblù padrone di casa le quali non posso ormai raggiungere il Genoa avanti di quattro punti.