Serie b femminile. Prato, missione compiuta con Pisa

La squadra femminile del Prato Calcio a 5 chiude il girone d’andata in sesta posizione dopo aver vinto il derby casalingo con il Cus Pisa per 3-2. La formazione ospite, che alla vigilia del match condivideva la stessa piazza della classifica con le biancazzurre, è stata battuta grazie alle reti di Durante, Grancia e Torrini. Il tecnico Giannattasio nell’occasione ha schierato questa squadra: Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Castelli, Bini, Bazzini, Grossi, Grancia, Torrini, Innocenti, Pizzirani. Questa è la classifica del girone B della serie B femminile al giro di boa: C5 Roma 30 punti; Futsal Perugia 26; Shardana e Pistoia 18; Arzachena 17; Prato Calcio a 5 14; Real Gryphus e Littoriana 12; Cus Pisa 11; Virtus Ciampino e Eventi Futsal 9; Vis Fondi 8. Le biancazzurre torneranno in campo domenica per la prima di ritorno in casa contro la Littoriana.

Massimiliano Martini