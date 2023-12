Serie b. Il Prato recupera il match col Pontedera

Operazione aggancio. Si gioca il recupero del match rinviato a causa dell’alluvione ed è un confronto che vale la testa della classifica per l’Italgronda Futsal Prato, che se la deve vedere con il Futsal Pontedera, di nuovo capolista solitario dopo la gara disputata e vinta contro la Vigor Fucecchio (4-1) sabato scorso (altro recupero) durante la sosta del campionato di serie B girone C maschile. In classifica comandano i pisani con 21 punti davanti ai pratesi con 18. Con un successo, dunque, la squadra allenata da Massimo Zudetich tornerebbe ad affiancare gli avversari di turno in testa, viceversa una sconfitta li allontanerebbe ulteriormente dal vertice. Il Futsal Pontedera potrà godere del fattore campo a disposizione: si giocherà alla palestra Novelli di Santa Maria a Monte con inizio alle ore 21.

M. M.