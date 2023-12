Serie B. La Cremonese cambia: via Bertolacci e Tsadjout, in attacco ipotesi Falletti

In casa Cremonese Stroppa & Co. hanno già messo nel mirino la sfida di Coppa Italia contro la Roma, con buona pace per chi voleva vivere questo periodo di festività godendosi due settimane di relax. Anche a livello dirigenziale, però, i vertici grigiorossi sono già al lavoro per provare a fornire una squadra più competitiva a mister Giovanni Stroppa, e contribuire allo strappo finale per raggiungere la vetta della classifica. Per farlo è necessario potare i rami secchi, che al momento portano i nomi di Bertolacci e Tsadjout. Il primo è già ufficialmente partito in direzione Turchia, destinazione Fatih Karagümrük SK, dove rimarrà fino a giugno. Il secondo, con Stroppa in panchina, sta trovando ancora meno spazio anche a causa dell’infortunio che da ottobre lo tiene ai box e per lui potrebbe esserci una nuova opportunità all’orizzonte che farebbe felice anche la Cremonese. Il centravanti nato a Perugia è il primo nome per l’attacco dello Spezia che vorrebbe chiudere l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L’unico ostacolo sarebbe rappresentato dalla moneta di scambio, ancora in fase di valutazione dalla dirigenza lombarda. Sul fronte acquisti in queste ore stanno aumentando le quotazioni di Cesar Falletti, trequartista 31enne capitano della Ternana. Il club umbro non vorrebbe privarsi del giocatore ma dinanzi a una proposta importante dovrebbe come minimo valutare.Mariachiara Rossi