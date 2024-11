Serie B2 femminile. Pallavolo Grosseto sì. Arriva il primo punto

Peccato. C’è da dire solo questo. Dopo un inizio di stagione con sole sconfitte, la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri perde sì, ma sfiora il colpaccio in casa dell’ Assitec Volley Sant’Elia cedendo 3-2 (25-23, 25-13, 17-25, 14-25, 15-11) e prendendosi comunque il primo punto in campionato. Sotto due a zero le grossetane hanno ribaltato l’incontro giocandosi il tutto per tutto nel quinto set dove forse è mancata un po’ di lucidità per fare il colpo grosso sul campo di una squadra attrezzata per viaggiare nei piani alti della classifica. La formazione allenata dal tecnico Rossano Rossi arriva ad un passo da sfiorare l’impresa in casa della terza formazione in classifica. Sotto 2-0 le grossetane sono state brave a non mollare la presa, riprendendo la partita, quasi mettendo la museruola alla squadra di casa che forse era già sicura di avere conquistato i tre punti in palio. Persi i primi due set, il primo punto a punto ed il secondo con troppa leggerezza, le grossetano piano piano sono rientrate in partita fino ad arrivare a giocarsi tutto nel tie break I valori in campo sono apparsi davvero uguali. Se c’è qualcosa da recriminare per Rossi e le sue ragazze sono senza dubbio gli errori commessi nei primi due set. Sotto per due a zero, il team grossetano ha avuto una bella reazione annichilendo veramente la formazione di casa. L’Assitec Volley Sant’Elia è sparita dal campo, presa a pallate da Poggetti e compagne che punto dopo punto hanno iniziato a prendere fiducia fino a vincere il terzo set 25-17 ed addirittura 25-14 il quarto. La squadra ci ha creduto fino alla fine. Le ragazze infatti a fine incontro sono apparse contente perché hanno visto che c’è stata una reazione e che possono giocarsela contro ogni avversaria. Era poi importante muovere la classifica, ottenendo finalmente il primo punto in classifica.