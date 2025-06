Serie C 2024/25: Pescara in B, incognite sui gironi e futuro della Pianese

Con la finale di ritorno dei playoff di sabato, che ha visto il Pescara prevalere sulla Ternana tornando in B dopo quattro stagioni, la C 2024/25 si è ufficialmente conclusa. E’ dunque possibile adesso iniziare ad ipotizzare la composizione dei tre gironi per la prossima annata della terza serie nazionale anche se le incognite, dopo i problemi di molti club e alla vigilia delle sentenze della Covisoc, sono tantissime.

Nel girone B, quello della Pianese, non ci saranno più Entella ed appunto Pescara, promosse in B, così come Sestri Levante, Milan Futuro e Legnago retrocesse (almeno sul campo) in D. Escluse sicuramente anche Lucchese e Spal: i rossoneri non hanno presentato domanda mentre gli estensi lo hanno fatto volutamente in maniera fallace (con annesso comunicato stile Acr Siena Montanari).

Difficile già adesso ipotizzare chi prenderà tutti questi posti vacanti a parte Forlì e Livorno rispettivamente vincenti nel girone D ed E di serie D e molto probabilmente anche la Sambenedettese (girone F). Per il resto le incognite sono tante a partite dalla Under 23 dell’Inter che potrebbe prendere il posto del Milan. In casa Pianese si pensa però al tecnico che prenderà il posto di Formisano. Non sarà Zanchetta che finirà al Novara.