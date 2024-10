Serie C. Carpi, col Pontedera errori vietati. Serpini: "Ora torniamo a vincere»

Con l’arrivo oggi alle 15 del Pontedera al ’Cabassi’ si apre un nuovo capitolo della stagione del Carpi, a caccia del successo nella prima sfida contro un rivale salvezza diretta. "Veniamo da una sconfitta – spiega mister Cristian Serpini – e non sono contento. Per questo ho alzato l’attenzione dei ragazzi su due aspetti: i regali nei due gol di Pescara che non si possono più ripetere, a volte la palla va calciata anche 60 metri avanti e serve maggiore personalità nelle scelte offensive di qualche giocatore. Per le prime 7 giornate la mia tabella era di 7 o 8 punti e forse ce ne mancano 2 fra Spal e Pescara, ora per le prossime 7 è molto ambiziosa: stare in gara non basta più, bisogna provare a vincere". Il Pontedera appaiato ai biancorossi viene da 3 ko in 4 gare. "È una società ambiziosa – prosegue – ha Ianesi che è fra i giocatori più forti della C, poi tanta fisicità in attacco con Italeng e Corona, per questo mi aspetto che verticalizzino tanto. L’assenza di Cortesi pesa ma fra Sereni, Stanzani e anche Puletto e Nardi ho i giocatori per sostituirlo. Verza ha fatto benissimo, ma giocherà lì Calanca per avere un aiuto in più sulle loro punte molto fisiche".

Programma. Ieri sera Rimini-Spal, per l’8^ giornata oggi alle 15 Carpi-Pontedera, Milan U23-Pianese e Sestri L.-Vis Pesaro, domani alle 15 Pineto-Gubbio e Torres-Arezzo, alle 17,30 Perugia-Lucchese ed Entella-Legnago e alle 19,30 Ascoli-Pescara, lunedì alle 20,30 Ternana-Campobasso.

Classifica: Pescara 17, Ternana 16, Torres 15, Entella 14, Arezzo 12, Rimini 11, Lucchese, Vis Pesaro e Campobasso 10, Gubbio 9, Ascoli 8, Carpi, Pontedera, Perugia, Pineto e Sestri L. 7, Pianese e Milan U23 6, Spal (-3) 4, Legnago 3.

Dal campo. Serpini (out Cortesi) rispetto a Pescara rimette Calanca (siede Verza), Mandelli, Saporetti e Sall (foto) al posto del tridente dell’Adriatico (Sereni, Stanzani e Gerbi) alzando Puletto da trequartista. Nel Pontedera ballottaggi Martinelli-Espeche e Ragatzu-Corona, out Guidi, Sarpa e Marrone.

(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Calanca; Contiliano, Mandelli, Forapani; Puletto; Saporetti, Sall. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Zoboletti, Verza, Cecotti, Mazzali, Panelli, Amayah, Figoli, Nardi, Stanzani, Sereni, Gerbi. All. Serpini.

PONTEDERA (3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Martinelli, Pretato; Perretta, Sala, Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Ragatzu, Italeng. A disp. Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Van Ransbeeck, Corona, Espeche, Coviello, Pietra, Benucci. All. Agostini.

Arbitro: Gemelli di Messina

Davide Setti