Serie C. Carpi, garanzie Cecotti e Panelli

CARPI

Fra le tante note positive della gara di Sestri c’è stato il ritorno da titolare di Tommaso Cecotti (foto), bagnato da una prova di spessore sulla corsia di destra. Il terzino classe 2005 scuola Milan era stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata dalla D della passata stagione, ’titolarissimo’ sulla corsia mancina con 31 gettoni su 32 in campionato (saltò solo la gara di Imola) più altri 2 fra Poule scudetto e coppa. Un rendimento che portò il Carpi a riscattarlo in estate dai rossoneri, ma la stagione del debutto in C fino a Sestri è stata più complicata con appena 2 apparizioni, a gara in corso con la Lucchese schierato a destra (ottimo ingresso) e da terzino sinistro nel naufragio di Pesaro, dove nessuno si era salvato. Quasi 2 mesi dopo Serpini lo ha rilanciato dal 1’, questa volta a destra (la corsia che preferisce visto che il suo piede naturale è quello) dove soprattutto nel primo tempo ha spinto con continuità, mettendo dentro un cross d’oro per Figoli (colpo di testa di poco alto) e partecipando all’azione del 2-0 di Puletto. Con Verza e Tcheuna fuori uso (oggi alla ripresa si capirà chi può recuperare per domenica a Rimini), la grande prova di Cecotti è un’ottima notizia per mister Serpini, che può contare su un under di grande affidamento anche a destra, dove prima di Sestri aveva giocato sempre Tcheuna. Sempre in difesa l’altra buona notizia riguarda Tommaso Panelli, titolare per la terza gara di fila per tutti i 90’, filotto che il centrale non aveva mai messo insieme dall’infortunio alla spalla subito col Perugia a inizio settembre. I timori sull’eventuale gestione sono fugati e ora c’è anche la certezza: Panelli non si opererà alla spalla nella sosta di Natale, come si temeva, quindi il Carpi non dovrà intervenire sul mercato a gennaio in quel ruolo.

Davide Setti