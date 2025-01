Serie C. Carpi, obiettivo terzino: è in arrivo Mattia Rigo

È ancora il mercato a tenere banco in casa Carpi, dopo lo 0-0 casalingo col Milan Futuro che ha lasciato intatto il +6 sulla zona playout.

Il ds Bernardi sta cercando di chiudere per la quarta operazione in entrata, quella del terzino sinistro. I biancorossi sono stanchi di attendere la decisione della Reggiana sul 2004 Giacomo Cavallini, che pur non mettendo piede in campo addirittura dal 15 settembre non ha ancora un futuro chiaro e così il ds ha virato su Mattia Rigo (foto), mancino classe 2004 di proprietà del Verona che è in prestito alla Virtus Verona.

Coi rossoblù ha giocato fin qui 11 gare di cui 9 da titolare sia da quarto a sinistra che come esterno mancino di centrocampo nel 3-5-2, anche se nelle ultime due vittorie con Lumezzane e Alcione è rimasto seduto per 90’. Cresciuto proprio nella Virtus, a 13 anni è passato nelle giovanili dell’Hellas dove ha giocato fino alla Primavera, nel 2022 ha debuttato in prestito coi grandi al Lumezzane in D dove ha contribuito con 27 gare e un gol alla vittoria del campionato, poi l’anno scorso il ritorno alla Primavera veronese.

Il suo arrivo (atteso oggi all’antistadio) a completare la corsia mancina con Visani e Mazzali (che ha qualche opzione in uscita), mentre a destra sarebbero dirottati Cecotti e Verza, in attesa di capire (esami il 16) le tempistiche del rientro di Tcheuna.

Intanto radiomercato ha di nuovo accostato il Carpi all’attaccante Sebastiano Svidercoschi (’99) del Legnago, autore di 4 gol in 21 gare fin qui, ma dalla società biancorossa non arrivano conferme, probabile che col rientro di Sall (mirino sull’Entella) si rimanga così.

Dal campo. Ieri la ripresa verso la gara di venerdì a Perugia con l’emergenza febbre: Zagnoni, Cortesi e Rossini sono ko, numerosi gli affaticati, sempre out Tcheuna e Mandelli per cui oggi è prevista una nuova ecografia.

Davide Setti