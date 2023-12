Serie C. Debutto nel Perugia per due giovani maceratesi. Polizzi e Viti in campo contro la leader Cesena

Due giovani maceratesi hanno debuttato in serie C con la maglia del Perugia in occasione del match contro la capolista Cesena finito con la vittoria dei romagnoli. Si tratta dell’attaccante esterno maceratese Matteo Polizzi, classe 2005, e del difensore centrale Matteo Viti, anche lui classe 2005 di Potenza Picena. Polizzi ha iniziato nella Maceratese e quattro anni fa è andato a Perugia, è un giocatore che ama dribblare e può contare su una buona struttura fisica, è alto 185 centimetri, ma soprattutto sta facendo registrare dei continui progressi. È stato convocato nella formazione maggiore in occasione del match di Coppa Italia contro il Monterosi, ma è rimasto in panchina. Sabato invece l’allenatore Vittorio Alessandro Formisano lo ha gettato nella mischia al 25’ della ripresa assieme a Viti, un difensore centrale alto 192 centimetri. Sono ragazzi che Formisano conosce molto bene per averli allenati nella Primavera. Tra l’altro a Perugia c’è anche il maceratese Alessandro Seghetti, classe 2004, che si sta mettendo in mostra in C dove ha firmato anche 5 gol. Il ragazzo era stato preso dal Tolentino, e una volta a Perugia ha fatto la trafila nelle giovanili fino alla formazione maggiore.

Adesso nella Primavera umbra c’è il cingolano Denny Ciattaglia, un centrocampista centrale del 2006. Questi ragazzi sono stati segnalati da Matteo Siroti, che fa lo scout nelle Marche per gli umbri.