Serie C femminile. Il Riccione torna alla base per affrontare il match col Chieti

Tornano in campo le ragazze della Femminile Riccione questo pomeriggio, in campionato, dopo aver vinto la gara d’andata in Coppa Italia contro la Jesina. In Romagna arriva il Chieti, gara valida per la settima giornata e le biancazzurre hanno tutta l’intenzione di dare continuità a quei risultati che nell’ultimo periodo sorridono alla squadra di mister Genovesio. Una missione non impossibile oggi contro le abruzzesi che sin qui hanno raccolto sette punti in meno rispetto alle romagnole.

Serie C. Girone B (7ª giornata). Oggi: Femminile Riccione-Chieti, Vicenza-Jesina. Già disputate: Accademia Spal-Real Vicenza 3-2, Trento-Isera 3-0, Venezia-Villorba Treviso 2-1, Gatteo Mare-Sudtirol 1-2, Venezia 1985-Ravenna (rinviata al 22 dicembre).

Classifica: Venezia 31; Trento 27; Sudtirol, Accademia Spal, Vicenza 22; Jesina 18; Venezia 1985 17; Villorba Treviso, Femminile Riccione, Real Vicenza 16; Tavagnacco 13; Chieti 9; Isera 8; Gatteo Mare 5; Ravenna 2.