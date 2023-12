Serie C femminile. Riccione, la lunga sosta si sta per concludere

È una lunga sosta quella che stanno ’osservando’ le ragazze della Femminile Riccione. Il campionato di serie C ha abbassato la serranda a fine novembre e tornerà ad alzarla soltanto a metà gennaio. Un momento di stacco dal calcio della domenica per le biancazzurre che, però, non hanno staccato troppo la spina. Tra un allenamento e l’altro. Dopo aver passato le festività natalizie in famiglia, presto per le ragazze della Perla Verde arriverà il momento di iniziare a concentrarsi sul Venezia 1985 che domenica 14 gennaio si presenterà in Romagna. Subito un match in alta quota per le biancazzurre considerando che le ragazze del Venezia sin qui di punti ne hanno raccolti solo due in meno rispetto alle romagnole. Un modo per riprendere subito confidenza con il campo e per iniziare il 2024 con il piede spinto sull’acceleratore.