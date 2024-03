Calcio Serie C girone B: pari per la Carrarese, vola l’Arezzo con la Fermana

Firenze, 24 marzo 2024 – Vince l’Arezzo che regola 2-0 la Fermana. Ko per Lucchese e Pontedera, che perdono rispettivamente con Cesena e Pescara. Questo dice la giornata del girone B di Serie C con diverse toscane e umbre impegnate. La Carrarese pareggia 0-0 con la Spal e resta in zona playoff. Davanti il Cesena è irresistibile anche proprio grazie alla vittoria esterna a Lucca.

I risultati

Sestri Levante -Gubbio 3-1 (venerdì)

Arezzo - Fermana 2-0

Juventus NG - Virtus Entella rinviata

Lucchese - Cesena 0-1

Perugia - Pineto 2-2 (ieri)

Pescara - Pontedera 1-0 (ieri)

Recanatese - Ancona 2-0 (ieri)

Rimini - Olbia rinviata

Spal - Carrarese 0-0 (ieri)

Torres - Vis Pesaro 1-0 (ieri)

La classifica: Cesena 83 punti; Torres 72; Carrarese 61; Perugia 59;Gubbio 51; Pescara 48; Arezzo, Pontedera 47; Juve NG 42; Rimini 41; Lucchese, Pineto 40; Sestri Levante, Virtus Entella 38; Spal 36; Ancona 34; Vis Pesaro, Recanatese 33; Olbia 25; Fermana 22. Juve NG, Virtus Entella, Rimini e Olbia una gara in meno.

Prossimo turno (30 marzo)

Ancona - Spal

Arezzo - Juventus NG

Carrarese - Perugia

Cesena - Pescara

Fermana - Rimini

Gubbio - Torres

Olbia - Sestri Levante

Pineto - Recanatese

Virtus Entella - Pontedera

Vis Pesaro - Lucchese