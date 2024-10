Serie C. Il Carpi a Pesaro, Serpini: "L’ora del coraggio»

CARPI

La sfida con mister Roberto Stellone e una Vis Pesaro (a +2 in classifica) ricca di grandi firme (Pucciarelli, Paganini e Obi) riavvolge il nastro dei ricordi biancorossi fino ai tempi della A e B, anche se stasera al ’Benelli’ per il Carpi conterà solo tornare a fare bene anche in trasferta. L’anticipo dell’11^ giornata (ore 20,45) apre un trittico delicato per la squadra biancorossa, che continua a viaggiare in media salvezza ma con un solo punto nelle ultime due gare (senza reti) e 3 ko di fila fuori ha perso il passo sicuro delle prime giornate. "La squadra sta bene – le parole di mister Cristian Serpini, in foto – ed è pronta ad affrontare una Vis con un grosso profilo offensivo. Mi aspetto una partita di spessore, abbiamo bisogno di trovare continuità anche in trasferta dove ci è mancata un po’ di convinzione e un po’ di fase difensiva più aggressiva. Con Pescara e Spal abbiamo comunque fatto grandi prestazioni, non con la Pianese. Dobbiamo essere i più veloci possibile a rubare palla, è questo che è mancato in alcune situazioni. La difesa a tre o a quattro? Sono numeri, anche col 4-3-1-2 spesso ci abbassavamo a cinque, cambia poco".

Programma. Si apre oggi l’11^ giornata con alle 20,30 Vis Pesaro-Carpi, Pianese-Gubbio e Ternana-Rimini, domani alle 15 Campobasso-Sestri e Legnago-Torres e alle 17,30 Arezzo-Spal, domenica alle 12,30 Perugia-Milan Futuro, alle 17,30 Pineto-Asoli e Pontedera-Entella e alle 19,30 Luchese-Pescara.

Classifica: Pescara * 23, Ternana ed Entella 21, Arezzo e Torres 19, Campobasso 17, Gubbio 15, Rimini, Pianese, Perugia e Vis Pesaro 13, Lucchese 12, Carpi 11, Pontedera 10, Sestri 9, Ascoli e Pineto 8, Spal (-3) 7, Legnago e Milan * 6. (* una gara in meno) Dal campo. Nei biancorossi out Mandelli, Cortesi e Rossini, se sarà linea a quattro Calanca preferito a Verza a sinistra, in mediana Figoli, davanti Puletto o Stanzani da trequartista. Nel 3-5-2 invece uscirebbe Puletto per fare posto a Verza a sinistra. Nella Vis squalificato Bove, out Tavernaro, Neri e Busato: in difesa scala Zoia, in mediana si abbassa di Paola per inserire le due punte.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Zoia; Peixoto, Di Paola, Pucciarelli, Paganini; Orellana; Molina, Cannavò. A disp. Munari, Zocchi, Ceccacci, Tonucci, Nina, Antolini, Obi, D’Innocenzo, Gambino, Forte, Nicastro, Okoro. All. Stellone. CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Figoli, Contiliano, Forapani; Puletto; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Zoboletti, Verza, Cecotti, Mazzali, Amayah, Nardi, Stanzani, Sereni, Sall. All. Serpini.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano Davide Setti