Serie C Il Carpi promosso premiato in Regione

CARPI

L’ultima volta era successo il 23 giugno del 2015, col Carpi targato Stefano Bonacini premiato in Regione (assieme al Bologna) per la fresca promozione in Serie A dal governatore (quasi omonimo) Stefano Bonaccini. Nove anni dopo la società biancorossa, guidata da Claudio Lazzaretti (in foto, al centro), ha di nuovo percorso i gradini del palazzo di viale Aldo Moro per ricevere il riconoscimento dopo la splendida cavalcata che è valsa il ritorno in Serie C. Ieri mattina il patron carpigiano, il direttore generale Enrico Bonzanini, l’allenatore Cristian Serpini, il vice Mirko Magistro, il capitano Alessandro Calanca e Andrea Mandelli, accompagnati dall’assessore allo sport di Carpi Andrea Artioli, hanno ricevuto la targa per la vittoria del campionato da Bonaccini, omaggiato a sua volta di una maglia biancorossa e del gagliardetto ufficiale.

"Quando iniziai a giocare a calcio – ricorda Bonaccini – il Carpi era uno degli obiettivi a cui puntavo così come tutti coloro che, pur sapendo di non poter ambire alle categorie più alte, desideravano comunque far carriera in questo sport. Poi nel corso del tempo, il Carpi come il Sassuolo, hanno avuto delle ascese sorprendenti, fino alla Serie A. Voi biancorossi dopo alcune stagioni di sofferenza tornate ora dove meritate di essere. Avete fatto una cavalcata straordinaria, una rimonta incredibile, disputando un meraviglioso campionato. Vi auguro di poter portare a compimento tutte le vostre ambizioni: in bocca al lupo". Una grande soddisfazione per il presidente Lazzaretti. "Ringrazio Bonaccini per averci invitato qui – le sue parole - è sempre molto attento a quello che accade sul territorio. In 3 anni siamo riusciti dal nulla a riportare il calcio a Carpi nei professionisti, penso che sia un ottimo traguardo". A rappresentare la squadra c’era il capitan Calanca, campogallianese doc come Bonaccini.

"Una stagione straordinaria – ha spiegato – culminata con un girone di ritorno incredibile in cui siamo stati anche -12 dal Ravenna. Come immagino la C? Sarà molto complicata, io non l’ho mai fatta e sarà un’esperienza nuova, ma siamo carichi per affrontarla". Intanto è stata annullata dal Comune di Carpi la prevista premiazione di stasera dei biancorossi all’interno della rassegna ’La Carpi Estate Sport 2024’ presso il Parco delle Rimembranze.

Davide Setti