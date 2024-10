Serie C. Il ds Cangi: "Non guardiamo la classifica. La Pianese punta sulla sua identità»

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Prosperi, dopo il successo sul campo del Milan Futuro, la Pianese è tornata ieri ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Carpi (al Comunale calcio di inizio alle 17,30): i bianconeri hanno svolto un allenamento mattutino, con una prima parte dedicata al lavoro atletico e poi una sessione tattica a bassa intensità. È tornato in gruppo Remy, mentre Frey e Capanni si sono preparati a parte. Assenti Sorrentino e Stefano Reali. Il programma settimanale prevede una doppia seduta oggi, sessioni pomeridiane domani e venerdì e la rifinitura sabato mattina. E’ intanto tornato a parlare il ds bianconero, Francesco Cangi. "Contro il Milan Futuro abbiamo avuto tante occasioni pericolose e alcune molto nitide – ha detto a Tmw –. Alla fine ci è bastato il gol di Mastropietro per arrivare ai tre punti, per noi fondamentali". "La classifica, al momento, lascia il tempo che trova – ha aggiunto –. Il nostro percorso è questo, dobbiamo aumentare consapevolezza e autostima, continuando a puntare sulla nostra identità. Dall’inizio abbiamo sbagliato solo la gara con il Sestri Levante, la terza in sette giorni". Su Prosperi. "Il nostro rapporto va avanti da tanto: in estate abbiamo capito che volevamo giocarci questa chance importante insieme, nonostante lui fosse corteggiato da tanti club, anche di B".