Serie C, il pratese Vannucchi fa sognare la Ternana

Prato, 28 settembre 2024 - La Ternana sogna il ritorno in Serie B, dopo le buona annate fra i cadetti degli ultimi anni. E se il club umbro occupa attualmente la seconda posizione del girone B della Serie C 2024/25, il merito è anche di quello che è ad oggi il portiere meno battuto del girone di campionato, perlomeno fra i titolari: si tratta di Gianmarco Vannucchi, che in cinque partite ha subìto una sola rete mantenendo inviolata la propria porta in quattro occasioni. Il portiere di Prato è del resto ormai da un biennio uno dei migliori della terza serie: dopo aver fatto intuire un potenziale notevole da giovane ai tempi dell'Alessandria, non era riuscito ad imporsi in B con la Salernitana ed aveva faticato anche con il Padova, perdendo il posto da titolare. La rinascita dell'ex-Coiano Santa Lucia è iniziata a Taranto nel 2022: se il sodalizio pugliese è arrivato a lottare per la promozione è stato anche grazie alle sue parate, visto che nello scorso torneo di C ha messo insieme 42 partite (17 delle quali senza subìre reti). Alla scadenza del contratto che lo legava ai pugliesi (per quanto in Puglia sarebbe rimasto volentieri, come lui stesso ammise) sperava in una nuova proposta dalla cadetteria, che nonostante l'interesse manifestato da più squadre (Carrarese in primis) non è tuttavia arrivata. Nelle scorse settimane ha quindi scelto la Ternana, conquistando da subito la fiducia del tecnico: a ventinove anni, Vannucchi è nel pieno della maturità fisica ed agonistica e sulla carta ci sono tutte le premesse affinché possa disputare un'annata da protagonista. E far sognare insieme ai compagni i tifosi ternani.

G.F.