Serie C. La Pianese archivia la sconfitta: venerdì arriva Pontedera

È già ricominciato il lavoro della Pianese, che dopo aver archiviato la sconfitta di sabato al ‘Benelli’ di Pesaro si è messa all’opera per preparare la sfida casalinga di venerdì contro il Pontedera al Comunale di Piancastagnaio con fischio d’inizio alle 20,30 e valevole per la 34.ma giornata di campionato di serie C girone B. Nel consueto allenamento di ripresa di ieri pomeriggio la squadra ha lavorato in gruppi divisi: seduta di recupero quindi per i calciatori scesi in campo sabato, integrativa per il resto. Si è rivisto il mediano Marchesi, il cui rientro in gruppo avverrà gradualmente. Assenti invece Polidori e Frey che proseguono nei lori percorsi individuali per poter tornare presto a disposizione del tecnico bianconero. Il programma prevede sedute pomeridiane anche nelle giornate di oggi, domani e giovedì. Venerdì mattina è fissata invece la rifinitura che anticiperà la partita serale contro gli amaranto. Comunicati dal club amiatino anche modalità e tempistiche della prevendita. La tribuna d’onore è in vendita al costo di 30 euro mentre la tribuna costa 15. Il ridotto under 14 costa 5 euro, quello under 18 10 euro così come gli over 65. I biglietti nel settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di giovedì a 15 euro.