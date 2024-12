Serie C. La Pianese fallisce la rimonta in extremis. Dopo il ko contro Pineto, si torna al lavoro. Sabato c’è la gara in casa con la Ternana

Che sarebbe stato un campionato difficile, la Pianese lo ha sempre saputo. E, per una squadra giovane come quella bianconera, che ha fissato l’obiettivo stagionale nel mantenimento della categoria, qualche passo falso fa parte del percorso di crescita. Dopo i tre risultati utili consecutivi, che hanno fatto seguito allo stop con la Torres, sul campo del Pineto, per le zebrette, è arrivata una sconfitta, di misura: non è stata, la miglior partita dei ragazzi di Prosperi (foto) ("Non possiamo permetterci di giocare in attesa", le parole del mister) ma la rete, arrivata all’inizio, ha reso la gara sporca e stavolta la rimonta, anche in extremis, riuscita altre volte, non è maturata. Il ko non ha comunque scosso la classifica: con 24 punti all’attivo, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte (21 reti realizzate e 19 subite), Simeoni e compagni sono ancora al settimo posto, in piena zona play off. Ottimi numeri che dimostrano la bontà del loro campionato. Adesso, però, la Pianese è attesa da un cammino tutto in salita: sabato, al Comunale (fischio di inizio alle 15) le zebrette ospiteranno la Ternana, reduce dal successo di ieri sul Milan Futuro, momentaneamente seconda forza del girone – si giocheranno stasera i posticipi Arezzo-Virtus Entella e Pontedera-Spal – mentre domenica 15 le zebrette saranno impegnate nella trasferta di Arezzo (alle 17,30). Dicembre si chiuderà con un’altra gara esterna, quella al Curi di Perugia, domenica 22 sempre alle 17,30, prima giornata del girone di ritorno. I bianconeri inaugureranno poi gennaio al Comunale con l’Ascoli.

Intanto, dopo i due giorni di riposo, le zebrette torneranno a spingere sull’acceleratore. In vista della partita con la Ternana saranno da valutare, da parte dello staff medico bianconero, le condizioni di Francesco Proietto, che ha subìto una botta al naso durante la sfida contro il Legnago, Federico Pacciardi, che ha dato forfait a poche ore dalla gara del Pavone-Mariani a causa di un affaticamento muscolare, e Alessandro Papini, ancora in infermeria per un problema al flessore.