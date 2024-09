Serie C. Lumezzane da favola, la baby Dea si arrende

LUMEZZANE (Brescia)

Colpaccio del Lumezzane che, approfittando di due gravi ingenuità difensive dell’Atalanta under 23, conquista la prima vittoria stagione interna al Saleri imponendosi per 2-1. Seconda vittoria in questo campionato per il Lume dopo il colpo esterno a Verona alla prima di campionato. Seconda sconfitta stagionale invece per la Dea reduce due roboanti successi in trasferta per 3-0 a Novara e per 5-1 a Trieste e sembrava lanciatissima verso le zone alte prima di questa frenata. Frutto di un disastroso finale di primo tempo, dopo che nei primi 25 minuti i nerazzurri avevano fatto bene, trovando anche una rete in contropiede con il solito Vlahovic, annullata per fuorigioco. Poi al minuto 32 l’episodio che ha girato la partita, con un’ incomprensione difensiva su una palla innocua tra il portiere Dajcar e Gyabuaa che ha maldestramente sbagliato il passaggio indietro regalando il pallone all’accorrente Malotti che ha scavalcato con lo scavino Dajcar in uscita e ha insaccato a porta libera. Dea che ha faticato a riprendersi e al 45’ su contropiede dei trompiani ha fatto un altro pasticcio, con Bergonzi davanti a Iori che si è fatto spostare con il contatto fisico, perdendo il pallone, lasciando via libera all’attaccante rossoblù che in uscita ha dribblato Dajcar e ha insaccato anche lui a porta vuota.

Un minuto più tardi, nel tempo di recupero, altra dormita difensiva nerazzurra e Pogliano di testa ha stampato sulla traversa il pallone del possibile 3-0. Ripresa con i padroni di casa a controllare e l’Atalanta che ha faticato a costruite azioni pericolose: Modesto ha ribaltato l’assetto con i cinque cambi ma senza trovare la spinta necessaria, fino al finale quando i giovani bergamaschi su corner di Bernasconi hanno dimezzato lo scarto, con la prima rete da professionista del 17enne difensore spagnolo Albert Navarro, all’85’.

Fabrizio Carcano