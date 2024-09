Serie C. Mandelli è mister assist. Al top con tre pennellate

di Davide Setti

CARPI

La domanda più ricorrente che i tifosi del Carpi sui sono fatti nella scorsa stagione ha riguardato Andrea Mandelli: "Ma cosa ci fa uno così in D?". Difficile, scorrendo la carriera del 27enne centrocampista biancorosso, pensare che quella di venerdì a Chiavari sia stata appena la sedicesima gara in C: 4 col Carpi fin qui da leader maximo di questo ottimo avvio di stagione dopo le 12 del 2018-19 alla Giana. Il pari in Liguria sul campo della capolista ha di nuovo portato sotto i riflettori il regista biancorosso, autore del terzo assist stagionale in 4 giornate. Nessuno è stato in grado di produrre già 3 passaggi vincenti per i compagni come lui fra le 60 squadre dei 3 gironi di C e pescando in giro per l’Europa fra i ’top’ 5 campionati hanno toccato quota 4 il ’fenomeno’ Yamal col Barcellona, Cole Palmer del Chelsea e Joao Neves del Psg. Numeri da consacrazione definitiva per il capitano (in assenza di Calanca) del Carpi, che dalla bandierina di Chiavari ha messo dentro una palla a giro sul secondo palo trasformata in oro dalla stoccata micidiale di Saporetti. Mandelli aveva già esaltato i suoi compagni battendo la punizione da cui era nato lo stacco di testa dell’1-1 col Rimini di Gerbi e poi si era ripetuto sempre su punizione pescando Zagnoni nell’area del Milan Futuro per il vantaggio biancorosso. Tre giocate che hanno due denominatori comuni: la qualità dei singoli, sia di chi innesca che di chi finalizza, e il grande lavoro sulle palle inattive che da sempre il Carpi, sotto la gestione di mister Cristian Serpini, sta portando avanti grazie allo ’specialista’ Mirko Magistro, vice del tecnico di Castelfranco e match analyst della Nazionale azzurra femminile, che cura ogni minimo dettaglio di angoli e punizioni. Non è un caso che fin qui i calci da fermo abbiano prodotto il 50% dei gol biancorossi (3 su 6), dato che ha dato ancora più incisività all’inizio stagione del Carpi. Mandelli, scendendo poi nello specifico, si esalta su queste soluzioni visto che quello di Chiavari è stato l’assist numero 12 in 32 gare col Carpi (più di uno ogni 3 gare di media), dopo averne messi a referto ben 17 nelle 90 gare di D col Crema. Dal campo. Ieri e oggi doppio giorno di riposo, da lunedì si comincia a preparare la gara di Ferrara con la Spal, i cui tagliandi per il settore ospiti (12 euro, ridotto 8) sono in vendita da domani alle 16,30 fino a domenica 22 alle 19 online su Ticketone.