Serie C. Mantova sogna il salto. Con Bombagi in più

Il Mantova ha chiuso il suo 2023 vissuto sulle montagne russe ed ora è pronto ad iniziare il nuovo anno con il fermo proposito di portare a felice compimento quello che sarebbe un autentico capolavoro. In effetti basta rivolgere lo sguardo all’indietro di alcuni mesi per vedere la delusione della retrocessione in serie D della formazione virgiliana. Una brutta caduta maturata ai playout e sanata dalla riammissione di fine estate che, di fatto, ha aperto un capitolo completamente nuovo per la società del presidente Filippo Piccoli. La prima parte della nuova stagione, infatti, ha proiettato in alto la squadra di Davide Possanzini, che ha raggiunto il giro di boa davanti a tutti, con quattro punti di vantaggio sul Padova e otto sulla Triestina, le uniche due rivali che, numeri alla mano, possono ancora disturbare la corsa di Burrai e compagni.

Partito senza lanciare particolari proclami, il Mantova a metà percorso si ritrova al comando e il sogno della serie B può e deve diventare un obiettivo in cui credere per il sodalizio virgiliano, come conferma lo stesso Piccoli: "Non dobbiamo mai mollare, dobbiamo andare avanti in questo modo e non fermarci sino alla fine". Un ambizioso proposito che già deve fare i conti con un appuntamento ben preciso. Lunedì 8 gennaio, infatti, la formazione biancorossa ripartirà rendendo visita proprio al Padova, l’antagonista principale per una sfida che, anche se apre solamente il ritorno, riveste una particolare importanza (soprattutto in caso di vittoria degli ospiti). Ne sono consapevoli i tifosi virgiliani, che hanno già cominciato la caccia ai biglietti per sostenere la squadra di Possanzini all’Euganeo, dove i punti in palio varranno doppio. Alla ripresa degli allenamenti, mister Possanzini potrà contare anche su un elemento della fantasia e dell’esperienza di Francesco Bombagi (nella foto), trequartista classe ’89, che ha deciso di lasciare il Catanzaro per tornare protagonista di primo piano con la maglia del Mantova.