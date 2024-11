Serie C. Nardi sicuro: "Carpi scelta giusta»

CARPI

A 20 anni Niccolò Nardi (foto) ha il sorriso di chi sa che ora conta molto più imparare. Il suo tempo presto arriverà, anche perché il centrocampista classe 2004 arrivato a Carpi in prestito dalla Fiorentina ha qualità. Come già dimostrato l’anno scorso da under in una piazza difficile come il Livorno in D (per lui 36 gare, 4 reti e 2 assist), preludio al debutto fra i professionisti col Carpi. "Livorno è stato importante per me – le sue parole – quest’estate avevo varie possibilità e ho scelto Carpi perché ho pensato fosse la giusta realtà per me, sono contento della mia scelta: ho trovato un bellissimo gruppo. All’inizio ho accusato un po’ il salto dalla D alla C ma ora sto crescendo. Il Carpi per me è una squadra molto forte, una delle più intraprendenti e forti del campionato". Serpini lo ha dosato, concedendogli la maglia da titolare con l’Ascoli e due spezzoni nella ripresa. "Il minutaggio conta poco – prosegue – conta farsi trovare pronti. I primi due mesi sono stati molto impegnativi per capire il nuovo assetto tattico. Nell’ultimo mese penso di aver appreso tanto, il mister chiede tanta fase difensiva e tanto lavoro e questo mi sta aiutando tanto. Il ruolo? Sono stato schierato da mezz’ala contro Ascoli e Vis Pesaro e trequartista a Pineto, che è il ruolo che prediligo. Il mister mi chiede grande attenzione alla fase difensiva per essere un centrocampista "box to box" che ricopre entrambe le fasi". In attesa dell’arrivo del Campobasso ("un avversario forte, ma noi siamo in fiducia"), il sogno resta quello del grande salto a Firenze. "La Serie A è il sogno di ogni bimbo che gioca a calcio – prosegue Nardi – e spero un giorno di poter tornare in viola, lì sono stato 11 anni con la fortuna di avere due grandi allenatori come Aquilani e Donadel"

Dal campo. Per domenica si va verso la conferma della squadra che ha vinto a Pineto.

Davide Setti