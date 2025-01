Serie C. Pianese, interrotto il prestito di Capanni. Ora testa alla sfida con la capolista Entella

E’ terminata l’avventura di Gabriele Capanni (foto) alla Pianese. Il club bianconero ha ufficializzato nelle scorse ore la risoluzione del prestito dell’esterno classe 2000 con la Ternana. Il giocatore, che sul monte Amiata ha collezionato 4 presenze, ha già trovato una nuova squadra: vestirà la maglia del Team Altamura (Serie C, girone C) a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

Le zebrette, intanto, continuano a preparare sul campo la trasferta di sabato (fischio di inizio alle 17,30) sul campo dell’Entella: sfida ostica, al Comunale di Chiavari, contro la capolista. Ma nello spogliatoio bianconero l’entusiasmo è alle stelle: è proprio dalla vittoria storica sul Pescara che Simeoni e compagni dovranno trarre ulteriori forza e convinzione per affrontare l’impegno.

Buone notizie anche dall’infermeria: Pacciardi, dopo il lungo stop, ha ripreso a correre. La brutta notizia è invece la squalifica di Odjer (diffidato e ammonito).

E’ anche iniziata la prevendita per assistere al match. I tagliandi per il settore ‘gradinata nord’ del Comunale di Chiavari possono essere acquistati, fino alle 19 di venerdì, on line su etes.it e in tutte le rivendite Etes nazionali. Il costo è di 8 euro compresa la prevendita. I bambini fino a 6 anni entreranno gratis, previo rilascio del biglietto omaggio da richiedere ad [email protected] entro il termine perentorio di venerdì alle 13.