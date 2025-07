Serie C. Pianese, nono anno per capitan Simeoni

Il rinnovo del contratto tra la Pianese e il suo capitano Luca Simeoni (foto) era nell’aria e finalmente è arrivato. Il centrocampista classe 1990 si lega infatti alle zebrette per un altro anno: sarà la sua nona stagione con la maglia bianconera tra C e D. Arrivato a Piancastagnaio nel 2017, Simeoni è diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento dentro e fuori dal campo per la sua professionalità, la sua dedizione e il senso di appartenenza mostrato. La società esprime grande soddisfazione per l’intesa raggiunta, che testimonia il forte legame che unisce Simeoni a tutto il club, alla squadra e ai tifosi.

"Sono contentissimo della riconferma – commenta il mediano ligure – ho cercato di conquistarmela sul campo con il duro lavoro. Far parte di una società così seria e forte per nove anni non può che rappresentare un motivo di orgoglio per me, e ogni stagione che comincia è sempre un’emozione nuova". Il centrocampista è consapevole che quella che attende i suoi sarà una annata difficile dopo il grande exploit dello scorso torneo chiuso all’ottavo posto da neo promossi. "Spero che possa essere una stagione gloriosa, ma non dovremo pensare al campionato che ci siamo lasciati alle spalle; la squadra dovrà avere tanta fame. Sono convinto che grazie alla nostra società abbiamo tutte le carte in regola per far bene". Infine sulle motivazioni personali. "Ho tantissima voglia di ripartire – conclude Simeoni –, bisogna godersi ogni momento di questa esperienza sperando che duri il più a lungo possibile. Le mie aspettative sono quelle di mettermi al servizio della squadra: prima degli obiettivi personali vengono quelli del gruppo".