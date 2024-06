Serie C, Pontedera. Mercoledì la firma di Agostini. Iscrizione versata la quota

La stagione 2024-25 del Pontedera comincia praticamente già in questa settimana. Mercoledì verrà presentato ufficialmente il nuovo allenatore, Alessandro Agostini, che in questo campionato ha guidato la formazione Primavera del Genoa, mentre oggi la società depositerà la domanda di iscrizione, il cui termine ultimo è domani. "In questi giorni – osserva con fierezza il presidente Simone Millozzi – sono stati preparati tutti i documenti necessari e infine c’è stato il benestare dell’istituto bancario dove abbiamo depositato la fideiussione di 350mila euro richiesta. Direi che è l’ennesima dimostrazione di serietà del progetto-Pontedera (che inizierà il 13° campionato di fila nei professionisti, ndr), che prosegue nel segno della continuità e con la volontà di regalare ancora soddisfazioni sul piano sportivo".

Oggi il club granata deve versare 5mila euro, quota iniziale di 60mila euro (2mila euro come quota per costi di funzionamento della Lega e progetti associativi, 48mila euro come quota di partecipazione a competizioni ufficiali di Lega Pro e 10mila euro come quota parte corrispettivo Calcio Servizi s.r.l.) alla quale si arriverà con scadenze già definite. Ossia: 45mila euro da versare in 8 rate di 5.625 euro ciascuna, con scadenza il giorno 28 di ogni mese a partire da settembre 2024 e con termine ad aprile 2025, mentre i rimanenti 10mila euro vanno versati in 2 rate da 5mila euro ciascuna, con scadenza rispettivamente il giorno 28 dei mesi di luglio 2024 ed agosto 2024.

Guardando in casa delle altre squadre che parteciperanno al campionato di Serie C, non sembrano esserci situazioni drammatiche. Sostanzialmente sarebbero quattro i club che sembrano presentare qualche rischio. Uno tra l’altro dovrebbe già essersi messo a posto: è il neopromosso Altamura che ha risolto il problema stadio traslocando per le gare interne al San Nicola di Bari. Gli altri sono il retrocesso Lecco, che il patron Di Nunno non vorrebbe iscrivere, il Foggia, e, soprattutto, la Turris, alle prese con un complicato passaggio di proprietà ancora da completare. Così, nella graduatoria dei ripescaggi, già definita, sono in tre a nutrire giustificate chance. Nell’ordine, e come da regolamento, il Milan U23, squadra che si costituirebbe proprio per l’occasione, la Recanatese, migliore tra le retrocesse dalla C, e il Siracusa, prima nella graduatoria delle squadre non promosse di Serie D. Domani ne sapremo di più.

Stefano Lemmi