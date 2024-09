Serie C. Prima rete stagionale per Guglielmo Mignani in Lega Pro: "La Pianese dimostrerà di poter stare in questa categoria»

E’ arrivata alla terza giornata, contro il Campobasso, la prima rete stagionale di Guglielmo Mignani (foto) e anche la prima dell’attaccante in Lega Pro. Il giocatore senese ha ripreso così il cammino dallo scorso campionato che lo ha visto grande protagonista della promozione della Pianese con 20 gol realizzati.

Le richieste, in estate non sono certo mancate, ma lui ha deciso di proseguire l’avventura sul monte Amiata. "Siamo una grande squadra, una squadra unita che ha iniziato a lavorare sodo già dal primo giorno di ritiro – le parole di Mignani –. Abbiamo tantissima fame di dimostrare di poterci stare, in questa categoria. Io per primo, visto che sono all’esordio in Serie C. Adesso vogliamo dare continuità alle prime tre partite: dopo il pareggio con il Perugia e la sconfitta di Ascoli, gare dalle quali potevamo raccogliere un po’ di più, con il Campobasso siamo riusciti a conquistare la prima vittoria stagionale. Un successo meritato: sono contento per la prestazione, per il gol, per la squadra. Non contava chi segnava, contavano soltanto i tre punti, un premio che ci meritavamo tantissimo".

Nello spogliatoio si è creata una bella amalgama, lo spirito è quello giusto. "Sì, in campo proviamo sempre a divertirci – ha sottolineato Mignani – perché il calcio, oltre a essere il nostro lavoro, è lo sport che ci piace praticare fin da quando siamo dei bambini".

Prosegue intanto la preparazione della squadra, ché il prossimo impegno è già alle porte. E che impegno: lunedì sera, con fischio di inizio alle 20,45, le zebrette faranno visita al Pescara, un’altra delle big del campionato. Una sfida dal sapore particolare per l’allenatore bianconero Fabio Prosperi, che a Pescara è nato e cresciuto (ed è lì che vive parte della sua famiglia) e che del Delfino ha indossato la maglia nelle giovanili, fino alla Primavera. Suo padre Edmondo, peraltro, è stata una bandiera biancoceleste, storico capitano e vice-allenatore. Sull’altra panchina, invece, lunedì sera siederà il navigato Silvio Baldini che, in questo inizio di stagione, con i suoi ragazzi, è riuscito a centrare due vittorie e un pareggio. Per i tifosi ospiti i biglietti, sul circuito Ciatickets, sono in vendita a 10 euro (più spese di commissione) fino alle 19 di domenica.

A.G.