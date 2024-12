Serie C. Riccione, basta Nicoletti per battere il Chieti

Il gol di Nicoletti permette alla Femminile Riccione di chiudere il 2024 con un acuto importante. Le biancazzurre hanno recuperato e vinto il match della settima giornata davanti al pubblico amico contro il Chieti (1-0). Ed è bastato contro le abruzzesi il gol di Nicoletti per mettere tre punti in cassaforte, salire a quota 19 in classifica (in condominio con la Jesina) e raggiungere il sesto posto. Nello stesso fine settimana un altro recupero, quello tra Vicenza e Jesina che si è chiuso con un pareggio (1-1). Per quel che riguarda la settima giornata resta ora da recuperare soltanto il match tra Venezia 1985 e il Ravenna fanalino di coda del girone B. Ma prima la sosta per le festività natalizie. Una sosta nella quale le biancazzurre ricaricheranno le pile. Si torna in campo il 12 gennaio.

Serie C. Girone B (7ª giornata: Femminile Riccione-Chieti 1-0, Vicenza-Jesina 1-1, Accademia Spal-Real Vicenza 3-2, Trento-Isera 3-0, Venezia-Villorba Treviso 2-1, Gatteo Mare-Sudtirol 1-2, Venezia 1985-Ravenna (rinviata al 22 dicembre).

Classifica: Venezia 31; Trento 27; Vicenza 23; Sudtirol, Accademia Spal 22; Femminile Riccione, Jesina 19; Venezia 1985 17; Villorba Treviso, Real Vicenza 16; Tavagnacco 13; Chieti 9; Isera 8; Gatteo Mare 5; Ravenna 2.