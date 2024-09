Serie C. Sfida al cardiopalma con la capolista Entella. Proietto: "La Pianese è a caccia di punti»

La Pianese è attesa da un’altra sfida al cardiopalma: domenica, alle 18,30, a pestare l’erba del Comunale, sarà la capolista Entella. Tra i protagonisti di questo positivo inizio di stagione bianconero il centrocampista Francesco Proietto (foto), al debutto in Lega Pro. "Usciamo dalla trasferta di Pescara con la consapevolezza di aver fornito un’altra prova di maturità malgrado il risultato – le sue parole –. Ci sono state difficoltà, abbiamo anche sofferto, ma siamo comunque usciti a testa alta. Questo deve darci fiducia: ci aspetta un’altra gara complicata, ma siamo sereni, perché stiamo lavorando bene, e credo che alla lunga questo lavoro porterà i suoi frutti". "A livello personale – prosegue Proietto – sono abbastanza soddisfatto del mio percorso, c’è tanto da migliorare ma cerco sempre di dare il mio contributo". La sfida all’Entella sarà la prima di un trittico ravvicinato: mercoledì le zebrette faranno visita alla Lucchese, domenica 28 ospiteranno il Sestri Levante. "Servirà l’apporto di tutti perché ci sarà un bel dispendio di energie. Ci avviciniamo a questi scontri con la consapevolezza di essere migliorati tanto, soprattutto come squadra. Il rodaggio ormai è finito – ha concluso –, anche chi non aveva mai giocato in categoria sta imparando piano piano a conoscerla. L’obiettivo è cercare di portare a casa più punti possibili, è fondamentale in questa fase del campionato".