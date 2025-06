Serie D 2025/2026: Sestese chiede ripetizione gara per errore tecnico

Con la disputa delle semifinali degli spareggi di Eccellenza, che hanno visto il Valentino Mazzola cedere il passo al Castelnuovo Vomano, la nuova Serie D, con particolare riferimento al girone E, è sempre più vicina ad assumere i contorni ufficiali. Ma c’è un ma…

Nelle scorse ore la Sestese, battuta ai rigori dal Cannara, ha chiesto la ripetizione della gara per un presunto errore tecnico (l’arbitro avrebbe negato la sesta sostituzione). Da vedere quindi cosa accadrà e quale delle due squadre, che verosimilmente potrebbero essere inserite nel girone della Robur, la spunterà.

Possibile avversaria dei bianconeri anche il Montespaccato che in finale affronterà proprio il Castelnuovo Vomano. In attesa delle ultime sette società che saliranno dall’Eccellenza, in ogni caso, sono 165 le squadre con diritto di iscrizione alla Serie D 2025/2026 (la prima scadenza sarà con tutta probabilità, dal 7 all’11 luglio).

Difficile ipotizzare che possano esserci dei ripescaggi, se la priorità è tornare a 162 squadre e quindi a 9 gironi a 18, in vista dell’auspicata riforma con 8 gironi e i play off-promozione. Da vedere se il Sestri Levante, retrocesso dalla C, prenderà il posto della Fezzanese, finita in Eccellenza. Dall’Eccellenza sono invece saliti il Sansepolcro (considerata una toscana) e lo Scandicci.