Serie D, al Malservisi Matteini arriva il Figline. Follonica-Gavorrano. Servono i tre punti

Vincere, per dimenticare la sconfitta beffarda di domenica e per allontanarsi dalla zona playout. Dopo la sconfitta subita in casa della Sangiovannese il Follonica Gavorrano torna a giocare tra le mura amiche, sul terreno di gioco del Malservisi-Matteini. Lo farà alle 14,30 contro il Figline, con l’obiettivo di tornare alla vittoria e allontanarsi da posizioni scomode.

I gialloblu si trovano infatti ad appena tre lunghezze dai ragazzi di Masi: per il Follonica Gavorrano i punti in classifica sono 25, alla pari proprio con la Sangiovannese. Un gradino sotto si trova il San Donato Tavarnelle a quota 24, appena fuori dalla zona play out, occupata a 22 punti proprio dal Figline, assieme a Sporting Trestina e Ostiamare Lido.

"Recupereremo solo Morelli che era fuori per squalifica – ha detto il mister Marco Masi –. Torneremo a giocare in casa con il Figline, che ha vinto la sua ultima gara e adesso ha solo tre punti meno di noi. Poi, nel turno successivo, avremo il Flaminia Civitacastellana: due gare che dobbiamo vincere, siamo solo tre punti sopra la zona play out".

Stando alle statistiche, decima posizione dunque quella occupata dal Follonica Gavorrano, che adesso conta di sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, con 27 gol segnati e 25 subiti. Tredicesima posizione per il Figline, che di partite ne ha vinte cinque, con sette pareggi e otto sconfitte, 14 gol fatti e 20 subiti.

Per quanto riguarda i precedenti, nel girone di andata le due squadre hanno terminato la gara sull’1-1, con il vantaggio biancorossoblù ad opera di Nicholas D’Este e dell’ex Filippo Mugelli su calcio di rigore. Lo scorso anno il doppio confronto aveva portato una vittoria e un pareggio alle tasche del Follonica Gavorrano: nel match di andata la gara era terminata con la vittoria dei biancorossoblù in trasferta per 1-2, con il gol segnato nella prima frazione da Matteo Masini pareggiato momentaneamente da Torrini. A portare i tre punti al Follonica Gavorrano ci aveva pensato Talla Souare. Nel ritorno casalingo era invece arrivato un pareggio per 1-1.