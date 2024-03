Serie D. Altro test per la Sangio sul campo del Seravezza. Rigucci vuole subito riprendere la marcia salvezza

SAN GIOVANNI

È già vigilia di campionato per la serie D e la Sangiovannese che domani pomeriggio sarà di scena in Versilia, per la precisione Seravezza alle porte di Forte dei Marmi, con l’intento di riscattare la sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Follonica Gavorrano che ha, di fatto, chiuso la serie positiva di 11 partite. La compagine allenata da Christian Amoroso, lo ricordiamo tra le altre molti anni fa anche con la maglia della Fiorentina, dopo un periodo di appannamento ha ripreso a marciare spedita verso la conquista di un posto play-off, basti vedere le tre vittorie consecutive messe a referto da Granaiola e compagni. Non ci sono situazioni che preoccupano Atos Rigucci in vista di questa partita, qualche leggerissimo acciacco post gara di domenica non dovrebbe però comportare grossi stravolgimenti tattici rispetto all’ormai classico 3-5-1-1 che ha portato risultati, e prestazioni, decisamente confortanti rispetto al precedente modulo.

Pertica, che era presente in panchina con il FollonicaGavorrano giusto per fare numero, sta continuando nel suo recupero per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato dopo le festività pasquali così come Canessa, che la scorsa settimana si è tolto il gesso alla mano e, grazie a un tutore, ha ripreso a correre per riprendere quanto prima la migliore condizione fisica. Si giocherà su di un terreno sintetico di ultimissima generazione, non ci sono squalificati in casa Sangio tantomeno in quella verde azzurra.

Massimo Bagiardi