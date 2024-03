Serie D: ancora viva la speranza del Real Forte Querceta. Giuliani, jolly tuttofare. Una risorsa per Buglio

Interno di centrocampo, terzino, regista, all’occorrenza persino difensore centrale. E stai tranquillo che in qualsiasi posizione di campo tu lo metta, Jacopo Giuliani il suo contributo lo dà sempre. Arrivato a dicembre dopo un’esperienza a Grosseto, è diventato in poche settimane uno dei punti fermi di un Real Forte Querceta alla ricerca di una complicata salvezza. "Io resto fiducioso perché le prestazioni non sono mai mancate. Siamo una squadra viva che ha ancora molto da dimostrare".

Giuliani, per come si era messa la partita con l’Orvietana, è un pareggio che vi soddisfa?

"È stata una partita sulla falsariga delle ultime prestazioni: giochiamo bene, creiamo tanto ma raccogliamo poco".

L’avete riacciuffata all’ultimo. Eppure, soprattutto nel primo tempo, avete giocato meglio del vostro avversario.

"C’è un po’ di frustrazione perché non riusciamo a ottenere quello che meriteremmo. Sappiamo però che questa è la strada giusta, da quando sono qui, non ci ha mai messo sotto nessuno. Dobbiamo essere solo più scaltri e fortunati negli episodi".

Giovedì vi attende un altro scontro diretto da dentro o fuori, in casa dell’Aquila Montevarchi.

"È uno snodo fondamentale del nostro campionato perché dobbiamo tenere in considerazione anche la forbice di punti che ci separa da loro (al momento sono sei punti, ndr). Ci attende una partita tosta, dobbiamo farci trovare pronti".

Buglio la schiera praticamente in ogni zona del campo.

"Il mister mi conosce bene, abbiamo già condiviso l’esperienza di Livorno. Una delle mie caratteristiche migliori è la duttilità, nella mia carriera ho cambiato così tante volte ruolo che faccio fatica a individuarne uno preferito".

Come valuta a livello personale la sua avventura al Real Forte Querceta?

"Per me è stato importante fin dall’inizio trovare continuità, venivo da mesi in cui avevo giocato poco. Tutto però dipenderà da come andranno queste ultime partite: dobbiamo fare di tutto per andare a prenderci questa benedetta salvezza".

Michele Nardini