Serie D. Arrighi a Viareggio con la rappresentativa

Bella soddisfazione per il classe 2007 Luca Arrighi, esterno alto mancino della Sangiovannese che da questa sera, nel quartier generale di Tirrenia, farà parte del gruppo che parteciperà, con la rappresentativa di serie D, al torneo di Viareggio al via lunedì prossimo. In forza da due anni al Marzocco, si è distinto nella passata stagione con la juniores di Mocarelli mentre nel campionato in corso, pur senza tantissime presenze, ha attirato le attenzioni degli osservatori dell’entourage di Giuliano Giannichedda, che lo ha chiamato più volte nelle scorse settimane per sostenere alcuni allenamenti e poi convocarlo con il gruppo nel più importante torneo giovanile a livello internazionale. Arrighi è l’unico rappresentante del Girone E, un bel vanto per lui e per il sodalizio di Piazza Arduino Casprini che contava di poter dare alla rappresentativa anche il 2006 Mirco Chelli, a cui sono stati preferiti altri due calciatori del 2007. Residente a Chianciano Terme, ha svolto le trafile giovanili nell’Arezzo per poi passare alla Sangiovannese nel passato torneo, prima con la juniores e da quest’anno con la prima squadra. I suoi compagni faranno certamente il tifo per lui, il gruppo di Bonura nel frattempo continua a lavorare e dopo l’allenamento di domani, Marco Bonura lascerà due giorni di riposo ai suoi per poi riprendere la preparazione martedì in vista dell’incontro interno di domenica 23 contro l’Orvietana.

Massimo Bagiardi