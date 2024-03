Serie D, assenze pesanti per il Sansepolcro con il Poggibonsi. Bonura in emergenza

Il Sansepolcro ritrova il Buitoni per il tradizionale turno prepasquale di metà settimana, ma oggi deve ritrovare soprattutto il successo nel match contro un Poggibonsi reduce dallo scivolone interno di quattro giorni fa contro il Tau Altopascio. I giallorossi valdelsani restano comunque in una posizione di classifica al momento tranquilla, anche se debbono incamerare quei 5-6 punti per essere al sicuro. Un solo squalificato: il portiere Pacini, che verrà sostituito dal giovane Di Bonito, poi spetterà all’allenatore Calderini il compito di decidere se optare per il 4-3-3, oppure per il 3-5-2. Senza dubbio maggiori i problemi per mister Bonura: le assenze di Borgo e Della Spoletina, anch’essi dietro la lavagna, costringono il tecnico bianconero a ricostruire il trio difensivo, con arretramento di Mariucci e impiego pressochè certo di Brizzi, mentre a centrocampo Mezzasoma rischia seriamente di non essere della partita e allora la soluzione si chiama Del Siena. In avanti, niente Essoussi: dovrà stare fermo per una decina di giorni e allora Buzzi in partenza assieme a Ferri Marini. Dopo il pareggio sul campo di Ponsacco, il Sansepolcro ha ridotto da 7 a 6 le lunghezze di ritardo dalla zona salvezza, quella in cui si trova la Sangiovannese e tre punti contro il Poggibonsi potrebbero permettere di rosicchiare un ulteriore quanto importante riavvicinamento.

Così in campo (ore 14.30)

(3-5-2): Di Stasio; Mariucci, Brizzi, Fremura; Del Siena, Fracassini, Gorini, Piermarini, Grassi; Buzzi, Ferri Marini. All. Marco Bonura.

POGGIBONSI (3-5-2): Di Bonito, Mazzolli, Bellini, Vitiello, Gistri, Rocchetti, Camilli, Borri, Cecconi, Martucci, Martino. All. Stefano Calderini. Arbitro: Francesco Comito di Messina.

