Serie D, attiva la prevendita per la partita di Coppa Italia contro il Figline. Montevarchi, difesa in emergenza. Tesserato il centrale Damiano

Sono già in vendita online sul sito Ciaotickets e nelle ricevitorie autorizzate, il Bar Buffet della Stazione e la Tabaccheria Marisa, i biglietti per il debutto ufficiale dell’Aquila nel primo turno di Coppa Italia, domenica prossima con il Figline al Gastone Brilli Peri. Niente notturna: la sfida con il team del Valdarno fiorentino che lo scorso anno eliminò i rossoblù ai calci di rigore si giocherà come da calendario della Lega Dillettanti alle 15, in linea con le disposizioni della Questura di Arezzo e tenuto conto anche della presenza, nel parcheggio accessorio allo stadio di Piazzale Allende, del luna park della Feste del Perdono.

Al Comunale sarà chiusa la Curva Nord e agli sportivi ospiti, invitati a parcheggiare nelle due aree di sosta dei supermercati Ipercoop e Lidl, sarà riservata in maniera esclusiva la tribuna T1. Nel giorno della gara, dalle 13.30 alle 15, entrambe le tifoserie potranno acquisare last minute i tagliandi nella sede sociale del club in via Gramsci 19. Ingresso per tutti dal varco principale dell’impianto.

Martedì, intanto, il Montevarchi ha ripreso la preparazione e Nico Lelli ha cominciato a provare varie soluzioni per sistemare la difesa e presentare una coppia di centrali affidabile in vista del prossimo impegno. La retroguardia è in piena emergenza viste le assenze nella gara secca con i gialloblù – in caso di parità al 90’ la qualificazione ai sedicesimi si deciderà dal dischetto – dell’ex Federico Ficini, squalificato in Coppa, e degli infortunati Martinelli, Artini e Farini. Nel frattempo un punto fermo del reparto arretrato, difensore di tempra entrato subito nel cuore dei tifosi montevarchini, è l’ex Ghiviborgo Lorenzo Vecchi, 22 anni, convinto aldilà delle assenze che la squadra sia pronta per le partite con i punti veri in palio che sono ormai prossime in calendario. "Fin dall’avvio del ritiro abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico – ha affermato il terzino – e in vista dell’esordio sistemeremo gli ultimi dettagli". Proprio per sopperire all’emergenza nel reparto arretrato il Montevarchi ieri pomeriggio ha ufficializzato il difensore classe 2002 Franco Damiano, originario di Roma, cresciuto nel settore giovanile della Lazio prima di passare tra le fila di Reggina, Siena (serie C 2022-2023, 14 presenze) e quindi di nuovo Reggina in serie D nell’ultimo torneo, collezionando

Giustino Bonci