Serie D: bianconeri di scena sul campo del Follonica Gavorrano. Bonura tenta l’impresa col suo Sansepolcro

SANSEPOLCRO

Un ritorno sul rettangolo del "Malservisi-Matteini", quello del Sansepolcro, che per anni – in precedenza – aveva incrociato i propri destini con l’attuale Follonica Gavorrano. Ed è un ritorno da ex sia per il tecnico Marco Bonura (in Maremma nelle due precedenti stagioni), sia per i giocatori Alain Fremura e Francesco Mezzasoma in un’altra partita di fondamentale importanza per i bianconeri, chiamati ancora a tener duro e ad allungare la serie positiva per non perdere di vista le dirette concorrenti alla salvezza nella lunga parentesi che ancora li oppone a formazioni di alta classifica. Quella allenata da Marco Masi è l’inseguitrice numero uno della capolista Pianese, dalla quale dista appena tre punti. Uscire indenne sarebbe perciò un’altra bella impresa per il Sansepolcro, prima di ricaricare le batterie nella domenica del riposo. In questo senso, i rientri dopo la squalifica di Matteo Della Spoletina e Bernardo Mariucci (il solo Marco Del Siena rimane dietro la lavagna) sono da considerare provvidenziali per gli equilibri dello schieramento biturgense, andando a colmare due importanti vuoti nel trio difensivo e sul versante di destra del pacchetto di centrocampo, anche se i sostituti se la sono cavata benissimo contro il Livorno.

Una sola defezione anche fra i padroni di casa: quella del veterano Emilio Dierna, uomo d’ordine in difesa, ma è tanta a tale la compattezza di questa formazione che se il Sansepolcro vorrà uscire indenne dovrà produrre qualcosa in più, fermo restando che adesso Ferri Marini e compagni hanno una maggiore solidità e che comunque, anche all’andata, produssero più occasioni del Follonica Gavorrano.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30)

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): Filippis; Ceccanti, Pignat, Souare, Modic; Masini, Barlettani, Ampollini; Mencagli, Regoli, Pino. All. Marco Masi. SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Mariucci, Piermarini, D’Angelo, Fracassini, Grassi; Pasquali, Ferri Marini. All. Bonura.

Arbitro: Caggiari di Cagliari.

Claudio Roselli